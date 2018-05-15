ФСБ перекрыла канал поставки марихуаны в воинскую часть под Волгоградом
Сотрудники Управления ФСБ РФ по ЮВО совместно с Котовским отделом МВД России пресекли поставку марихуаны в воинскую часть в Волгоградской области.
Сотрудники Управления ФСБ РФ по ЮВО совместно с Котовским отделом МВД России пресекли поставку марихуаны в воинскую часть в Волгоградской области.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», дилера взяли с поличным еще осенью 2017 года. 19-летний житель Котово попался при передаче 19 граммов марихуаны солдату Камышинского гарнизона. В ходе обысков у него дома силовики обнаружили еще 1,8 килограмма марихуаны, расфасованной и приготовленной к продаже.
На днях суд приговорил наркоторговца к девяти годам лишения свободы в колонии строго режима.