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17:50 (мск), источник: АиФ Волгоград

ФСБ перекрыла канал поставки марихуаны в воинскую часть под Волгоградом

Сотрудники Управления ФСБ РФ по ЮВО совместно с Котовским отделом МВД России пресекли поставку марихуаны в воинскую часть в Волгоградской области.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», дилера взяли с поличным еще осенью 2017 года. 19-летний житель Котово попался при передаче 19 граммов марихуаны солдату Камышинского гарнизона. В ходе обысков у него дома силовики обнаружили еще 1,8 килограмма марихуаны, расфасованной и приготовленной к продаже.

На днях суд приговорил наркоторговца к девяти годам лишения свободы в колонии строго режима.

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