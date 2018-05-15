Полицейские задержали калининградца по подозрению в серии грабежей из магазинов
Жителя областного центра подозревают в серии грабежей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Жителя областного центра подозревают в серии грабежей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
По версии правоохранителей, в феврале в ночное время злоумышленник, находясь в палатке быстрого питания на улице Железнодорожной, ударил по лицу 46-летнего мужчину и похитил у него мобильный телефон. После этого грабитель скрылся.
В том же месяце житель города совершил преступление в продуктовом магазине на улице Нансена. Зайдя в торговую точку, он похитил с прилавка две бутылки с энергетическим напитком. Спустя два дня мужчина вернулся в помещение и украл водку.
В отношении 29-летнего калининградца возбудили дела по статье 161 УК РФ — «Грабёж». Ему грозит до семи лет колонии.