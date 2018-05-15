Обыски проходят в Кишиневе, в том числе в одном из госведомств

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Утро вторника началось с обысков, которые проходят по многочисленным адресам, в том числе в Агентстве государственных услуг. Как сообщили Sputnik в Национального антикоррупционного центра, проверки связаны с делом о коррупции.