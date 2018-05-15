В Солнечном собаки атакуют жителей

Микрорайон Солнечный считается одним из самых проблемных с точки зрения бродячих животных. И вот новый инцидент, который только чудом закончился без жертв.

Четыре пса окружили восьмилетнюю школьницу во дворе дома на 60 лет СССР. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы на шум не сбежались соседи: четвероногих отогнали, беспомощный ребёнок отделался испугом. Местные в голос говорят: собаки здесь чувствуют себя главнее человека.



— Здоровые собаки, штук пять или шесть. Вот такие псы, здоровые!

— Собака моего ребенка повалила на землю. Он у меня заикался потом.

— Честно, не отпускаю. Только со мной или с кем-то из взрослых.



В феврале в Солнечном звери зубами впились в девушку. В январе местный житель едва отбился от стаи, после этой встречи ему тоже пришлось залечивать раны. В администрации говорят, за 2018 им поступило больше 3300 жалоб на бродячих животных, а это почти по 700 звонков в месяц! В мэрии готовы были идти на крайние меры: пойманных животных не только стерилизовать и кастрировать, но и усыплять. Идею отложили — она переходит границы гуманности.

Пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска

Светлана Трушкова: «Кроме того, сейчас рассматривается вопрос, не противоречит ли такая мера нормам федерального и краевого законодательства. Поэтому пока вопрос в стадии решения, пытаются найти какой-то компромиссный вариант».



В городе есть подрядчик по отлову безнадзорных собак, теперь ему в помощь ищут еще одну фирму. Но если и двойные усилия не дадут результатов, то властям придется найти новое решение проблемы, которое не переходит границу между человечностью и безопасностью для человека.



Анастасия ЦЫГАНКОВА

