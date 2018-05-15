Предполагаемого убийцу на Урале задержали, «не отходя от кассы»
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
В Свердловской области была убита женщина. Как сообщили ИА REGNUM в
Скрыться с места убийства злоумышленнику не удалось. Он был задержан стражами порядка прямо на лестничной площадке у квартиры, где позднее было обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранениями.
Одежда мужчины была в пятнах крови, а от него самого исходил сильный запах алкоголя. Подозреваемый рассказал правоохранителям, что убитая является его знакомой. По его словам, они вместе расписали спиртные напитки, когда между ними вспыхнул конфликт.
Задержанный 31-летний гражданин был передан сотрудникам прибывшей
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 мая, в Свердловской области был вынесен обвинительный приговор убийце частного извозчика. 25-летнего жителя города