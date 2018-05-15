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11:28 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловский областной суд отменил решение об освобождении «смотрящего за Ревдой»

Свердловский областной суд отменил решение об освобождении ревдинского бизнесмена Николая Смовжа.

«Свердловский областной суд отменил решение Верх-Исетского районного суда от 23 марта этого года об освобождении от отбытия наказания по болезни Николая Смовжа. Судебный материал направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции иным составом», — сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, Смовж, которого называли «смотрящим за Ревдой», был арестован в феврале 2014 года. Он считался «положенцем» вора в законе Тимура Свердловского.

В 2016 году «авторитетный бизнесмен» был признан виновным в шести преступных эпизодах, которые были им совершены с 1994 по 2007 год: он организовал два заказных убийства, в результате которых погибли три человека, организовал покушение на убийство одного человека, убийство, а также незаконно хранил и перевозил огнестрельное оружие и организовал врыв в пункте приема цветного металла, из-за которого погиб сторож.

По совокупности преступлений суд назначил Николаю Смовжу 19 лет колонии строгого режима. Также он был обязан выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на общую сумму около 5 млн руб. Однако весной его освободили из-за болезни.

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