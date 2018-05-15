Свердловский областной суд отменил решение об освобождении «смотрящего за Ревдой»

«Свердловский областной суд отменил решение Верх-Исетского районного суда от 23 марта этого года об освобождении от отбытия наказания по болезни Николая Смовжа . Судебный материал направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции иным составом», — сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, Смовж, которого называли «смотрящим за Ревдой», был арестован в феврале 2014 года. Он считался «положенцем» вора в законе Тимура Свердловского.