Свердловский областной суд отменил решение об освобождении «смотрящего за Ревдой»
Свердловский областной суд отменил решение об освобождении ревдинского бизнесмена Николая Смовжа.
Свердловский областной суд отменил решение об освобождении ревдинского бизнесмена Николая Смовжа.
«Свердловский областной суд отменил решение
Напомним, Смовж, которого называли «смотрящим за Ревдой», был арестован в феврале 2014 года. Он считался «положенцем» вора в законе Тимура Свердловского.
По совокупности преступлений суд назначил Николаю Смовжу 19 лет колонии строгого режима. Также он был обязан выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на общую сумму около 5 млн руб. Однако весной его освободили