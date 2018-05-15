Водитель такси в Новосибирске напала на пассажирку с ребенком

Жительница Новосибирска вызвала такси, но не смогла рассчитаться за проезд без сдачи. Водитель потребовала разменять деньги, а затем с кулаками напала на клиентку.

Инцидент произошёл утром 15 мая в Ленинском районе. Женщина вызвала такси, чтобы вместе с 7-летней дочерью доехать от остановки «Ипподром» до дома № 27 по улице Титова. Приехавшая женщина-водитель попросила пассажиров рассчитаться за поездку без сдачи, однако нужной суммы у клиентки не было.

— Я предложила перевести необходимую сумму ей на карту, но шофёр ответила, что это невозможно, — рассказала Светлана в паблике «Инцидент Новосибирск». — Я позвонила маме, к которой мы ехали, и попросила вынести деньги, но у неё их тоже не было. После этого водитель потребовала, чтобы я отдала ей 200 рублей вместо 150, либо нашла размен. Я сходила в банк, но без паспорта выполнить процедуру отказались.

Шофёр и пассажирка ссорились в течение 10−15 минут. Ситуацию спас прохожий, который разменял Светлане деньги. Однако на этом конфликт не закончился.

— Я кинула 150 рублей водителю в окно, и мы с дочерью пошли дальше, но шофёр вышла из машины, догнала нас и ударила меня кулаком в голову, — рассказала Светлана. — Я повернулась, она ударила меня ещё раз. Я была вынуждена защищаться, а потом ушла, потому что это шокировало моего ребёнка.