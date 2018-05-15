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11:32 (мск), источник: dostup1.ru

Азартный рейд: в 2 районах Челябинска накрыли киоски с игровыми автоматами

Аппараты маскировались под терминалы для оплаты услуг.

Десяток игровых автоматов изъят в торговых павильонах Калининского и Металлургического районов Челябинска в ходе полицейского спецрейда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Аппараты, на которых проводились незаконные азартные игры с использованием сети интернет, маскировались под терминалы для оплаты услуг.

«Сотрудниками полиции изъято 10 игровых аппаратов, вся техника направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение: в действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.2 УК РФ — “Незаконные организация и проведение азартных игр”. Максимальная санкция по данной части статьи — четыре года лишения свободы», — рассказали в главке.

Граждан, которым известны места, где осуществляется незаконная игорная деятельность, просят сообщить об этом по телефону 02 либо обратиться в ближайший отдел полиции.

В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» с 1 июля 2009 года деятельность игорных заведений на территории Челябинской области запрещена.

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