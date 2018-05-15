В Перми при столкновении автомобиля с маршруткой пострадали два человека

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло в Мотовилихинском районе Перми. По предварительным данным, около дома № 64 по ул. Ким 48-летний водитель автомобиля Geely Emgrand не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с с маршрутным микроавтобусом. В результате ДТП травмы получили 59-летний водитель и 49-летний пассажир маршрутки. Обоих отвезли в больницу.