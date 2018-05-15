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11:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми при столкновении автомобиля с маршруткой пострадали два человека

Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир автобуса.

Два человека пострадали при столкновении автомобиля и маршрутного автобуса.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло в Мотовилихинском районе Перми. По предварительным данным, около дома № 64 по ул. Ким 48-летний водитель автомобиля Geely Emgrand не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с с маршрутным микроавтобусом. В результате ДТП травмы получили 59-летний водитель и 49-летний пассажир маршрутки. Обоих отвезли в больницу.

Выяснилось, что водителя легковушки ранее уже привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. В отношении мужчины возбуждено административное расследование.

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