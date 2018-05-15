Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Труба не выстоит, Украина исчезнет»: Киев о «Северном потоке-2»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Профессор физики прочитал лекцию с младенцем студентки на руках
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Оказалось, что женщины разбираются в вине лучше мужчин
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Переехавший в Крым американец рассказал, почему не вернется в США
Лоза объяснил провал Самойловой на Евровидении
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Источник: Жорже Мендеш предлагает «Зениту» тренера «Шахтера»
Кубок Стэнли. Игорная столица мира сходит с ума от хоккея
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Застала царя: как живет старейшая 128-летняя пенсионерка РФ
Кедми рассказал о смертельном ударе России по США
Фоторепортажи
15Замуж за принца
32На Красной площади прошел Парад Победы
11:21 (мск), источник: Интерфакс

Пассажир авиарейса Екатеринбург — Пхукет оштрафован на 50 тыс. рублей за пьяный дебош на борту

Екатеринбург. 15 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Суд в Свердловской области вынес приговор по уголовному делу, которое было возбуждено против пассажира, устроившего дебош на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Пхукет (Таиланд), сообщает пресс-служба Уральского СУ на транспорте СКР во вторник.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании «Азур эйр» в феврале этого года. Пассажир рейса был пьян, нецензурно ругался, конфликтовал с пассажирами и бортпроводниками, не реагировал на замечания членов экипажа.

Мужчина оштрафован на 50 тыс. рублей.

Суд учел, что преступление было совершено впервые, а также то, что фигурант признал вину и «способствовал устранению негативных последствий, которые возникли в результате его действий».

Все новости региона
СМИ узнали о критике Кремлем законопроекта о контрсанкциях
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
59 погибших: первые итоги переноса посольства США в Иерусалим
Мосгорсуд: решение о блокировке Telegram не вступало в силу
Средний размер кредита наличными достиг исторического максимума
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
Отец Меган Маркл отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Будь я скаутом НХЛ, обязательно взял бы Гусева» Шведский хоккейный журналист - о звездах "Красной машины", самом талантливом юниоре планеты и следующем европейском тренере в НХЛ
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Узнайте первыми о новом айфоне! Смартфон получит сразу пять ярких расцветок.
Кино
Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер, которая играла девушку супергероя, ушла из жизни в возрасте 69 лет
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь