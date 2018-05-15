Пассажир авиарейса Екатеринбург — Пхукет оштрафован на 50 тыс. рублей за пьяный дебош на борту

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании «Азур эйр» в феврале этого года. Пассажир рейса был пьян, нецензурно ругался, конфликтовал с пассажирами и бортпроводниками, не реагировал на замечания членов экипажа.

Суд учел, что преступление было совершено впервые, а также то, что фигурант признал вину и «способствовал устранению негативных последствий, которые возникли в результате его действий».