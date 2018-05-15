В Алматы пожарная машина сбила пешехода
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
В Алматы пожарная машина сбила пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, передает Zakon.kz.
ДТП произошло по ул. Саина, перед ул. Жубанова. Момент наезда попал на видеорегистратор автомобиля, двигавшегося за спецмашиной. Судя по записи, перед спецмашиной ехал кроссовер, водитель которого затормозил перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. Водитель пожарной машины, пока по неизвестным причинам, не успевал остановиться. Чтобы не въехать в кроссовер, он взял левее. Водитель же кроссовера, увидев надвигающуюся на него пожарную машину, вывернул правее. Уйдя от столкновения с двигавшимся впереди авто, водитель спецмашины все же зацепил пешехода, и въехал в ограждение развязки.
Состояние сбитого пешехода и другие обстоятельства аварии выясняются.