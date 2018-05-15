В Алматы пожарная машина сбила пешехода

ДТП произошло по ул. Саина, перед ул. Жубанова. Момент наезда попал на видеорегистратор автомобиля, двигавшегося за спецмашиной. Судя по записи, перед спецмашиной ехал кроссовер, водитель которого затормозил перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. Водитель пожарной машины, пока по неизвестным причинам, не успевал остановиться. Чтобы не въехать в кроссовер, он взял левее. Водитель же кроссовера, увидев надвигающуюся на него пожарную машину, вывернул правее. Уйдя от столкновения с двигавшимся впереди авто, водитель спецмашины все же зацепил пешехода, и въехал в ограждение развязки.