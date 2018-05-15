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12:37 (мск), источник: РИА Крым

Уровень алкоголя превышен в 10 раз: в Крыму задержали пьяного водителя

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости Крым. Пьяного водителя задержали сотрудники ДПС на трассе в районе Ангарского перевала. Как выяснилось, уровень алкоголя в крови мужчины многократно превышал допустимый, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Инспекторы провели освидетельствование находившегося за рулем транспортного средства 43-летнего жителя Симферопольского района, и как выяснилось — не напрасно.

«Было установлено, что концентрация алкоголя в организме мужчины превышала допустимую норму в 10 раз. Как пояснил гражданин, он ехал со дня рождения родственника, застолье, сопровождавшееся большим количеством спиртного, затянулось. Рано утром он решил отправиться домой. Не смутило нетрезвого водителя даже то, что вместе с ним в автомобиле находилось двое малолетних детей», — рассказали в ведомстве.

Еще один мужчина после праздника попросту спал на пассажирском сиденье в салоне машины. Полицейские отстранили пьяного водителя от управления транспортным средством, а автомобиль отправили на спецстоянку.

В отношении нарушителя составлен административный протокол. Ему грозит штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управлять транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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