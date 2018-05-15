Польские пограничники изъяли у калининградца пистолет с боеприпасами
Польские пограничники на переходе в Гжехотках нашли у жителя Калининградской области пистолет с боеприпасами, сообщалось в понедельник на сайте
Польские пограничники на переходе в Гжехотках нашли у жителя Калининградской области пистолет с боеприпасами, сообщалось в понедельник на сайте
Как отмечают в ведомстве, 23-летний молодой человек явился на границу в субботу, 12 мая, на автомобиле «Ниссан». В багажнике автомобиля были спрятаны 24 боеприпаса, а под задним сиденьем — пистолет.
Обнаруженные предметы были изъяты. Проводится проверка.
Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде.