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12:58 (мск), источник: Новый Калининград

Польские пограничники изъяли у калининградца пистолет с боеприпасами

Польские пограничники на переходе в Гжехотках нашли у жителя Калининградской области пистолет с боеприпасами, сообщалось в понедельник на сайте Варминско-Мазурского пограничного отряда.

Как отмечают в ведомстве, 23-летний молодой человек явился на границу в субботу, 12 мая, на автомобиле «Ниссан». В багажнике автомобиля были спрятаны 24 боеприпаса, а под задним сиденьем — пистолет.

Обнаруженные предметы были изъяты. Проводится проверка.

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде.

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