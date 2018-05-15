Строительная компания в Кишиневе попала «под колпак» прокуратуры

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с офицерами Национального инспектората расследований проводят совместную спецоперацию в Кишиневе. Информацию Sputnik подтвердили в прокуратуре.

Под проверку попали ответственные лица одного из строительных предприятий в столице, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По предварительной информации, государству был нанесен ущерб в размере примерно восьми миллионов леев.