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12:21 (мск), источник: Sputnik.md

Строительная компания в Кишиневе попала «под колпак» прокуратуры

Следственные органы проводят спецоперацию в одной из строительных компаний в молдавской столице: под проверку попали ответственные лица этого предприятия.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с офицерами Национального инспектората расследований проводят совместную спецоперацию в Кишиневе. Информацию Sputnik подтвердили в прокуратуре.

Под проверку попали ответственные лица одного из строительных предприятий в столице, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По предварительной информации, государству был нанесен ущерб в размере примерно восьми миллионов леев.

Другие детали, как отметили в прокуратуре, будут предоставлены позже.

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