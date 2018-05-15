Строительная компания в Кишиневе попала «под колпак» прокуратуры
Следственные органы проводят спецоперацию в одной из строительных компаний в молдавской столице: под проверку попали ответственные лица этого предприятия.
Следственные органы проводят спецоперацию в одной из строительных компаний в молдавской столице: под проверку попали ответственные лица этого предприятия.
КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с офицерами Национального инспектората расследований проводят совместную спецоперацию в Кишиневе. Информацию Sputnik подтвердили в прокуратуре.
Под проверку попали ответственные лица одного из строительных предприятий в столице, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По предварительной информации, государству был нанесен ущерб в размере примерно восьми миллионов леев.
Другие детали, как отметили в прокуратуре, будут предоставлены позже.