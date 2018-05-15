Врач сорвался со скалы под Красноуфимском
Мужчина приехал на Урал из Барнаула.
Мужчина приехал на Урал из Барнаула.
В Красноуфимском районе во время мотослета «Сарана 2018» с вершины Аликаева камня сорвался один из участников — врач из Барнаула Михаил Злобин. Он скончался.
«Миша был
Как сообщил «Уралинформбюро» руководитель следственного отдела по Красноуфимску свердловского СУ СКР Владимир Давыдов, трагедия произошла ночью 13 мая. Мужчина решил подняться на вершину Аликаева камня в одиночку, чтобы поставить свечу. Он сорвался с высоты 40 метров.
Проводится проверка. Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу, которая установит, трезв был мужчина или нет.