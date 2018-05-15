Врач сорвался со скалы под Красноуфимском

В Красноуфимском районе во время мотослета «Сарана 2018» с вершины Аликаева камня сорвался один из участников — врач из Барнаула Михаил Злобин. Он скончался.

«Миша был врачем-травмотологом в городе Барнауле, собрал многих мотоциклистов. Очень любил мотопутешествия, объехал всю Россию вдоль и поперек, а также Турцию и Монголию. У Миши из родственников только мама, брат и племяница. Она во вторник летит туда и обратно Мишу доставить. До сих пор не верится. Миха, ты навсегда останешься в наших сердцах», — пишут знакомые Михаила в группе «Клуб любителей мотоцикла Yamaha TDM» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).