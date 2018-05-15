Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне возмутились: что установил Киев на границе с Крымом
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Павел Воля и Ляйсан Утяшева написали трогательное послание сыну
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Бланшетт, Хайек, Денев блистали на ужине в Каннах
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Малахова сняли спящим в отеле с экс-супругой Джигарханяна
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
"Еще одна Собчак": пользователи о фото беременной Кудрявцевой
СМИ: Шепелева задержали на границе в Израиле
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом
Как и почему Кейт Миддлтон подражает принцессе Диане
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
10Столкновения на границе сектора Газа
12:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Врач сорвался со скалы под Красноуфимском

Мужчина приехал на Урал из Барнаула.

В Красноуфимском районе во время мотослета «Сарана 2018» с вершины Аликаева камня сорвался один из участников — врач из Барнаула Михаил Злобин. Он скончался.

«Миша был врачем-травмотологом в городе Барнауле, собрал многих мотоциклистов. Очень любил мотопутешествия, объехал всю Россию вдоль и поперек, а также Турцию и Монголию. У Миши из родственников только мама, брат и племяница. Она во вторник летит туда и обратно Мишу доставить. До сих пор не верится. Миха, ты навсегда останешься в наших сердцах», — пишут знакомые Михаила в группе «Клуб любителей мотоцикла Yamaha TDM» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

Как сообщил «Уралинформбюро» руководитель следственного отдела по Красноуфимску свердловского СУ СКР Владимир Давыдов, трагедия произошла ночью 13 мая. Мужчина решил подняться на вершину Аликаева камня в одиночку, чтобы поставить свечу. Он сорвался с высоты 40 метров.

Проводится проверка. Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу, которая установит, трезв был мужчина или нет.

Все новости региона
Лесной пожар на Среднем Урале угрожает ракетным войскам
Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Жириновский обеспокоился собачьей мафией
Победительницу Евровидения «оскорбили» из-за ошибки переводчика
«Да, я толстая»: рассказ женщины о том, как вес влияет на жизнь
КПРФ внесла проект о моратории на повышение пенсионного возраста
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия против Швеции: зачет для Воробьева 15 мая, в последний день группового этапа чемпионата мира по хоккею, в группе А сойдутся ее лидеры - Швеция и Россия, которые и разыграют между собой первое место
Авто
В России закончились две «скидочные» программы для водителей Банки вместе с дистрибуторами стали останавливать действие программ господдержки авторынка по всей России
Hi-Tech
Мировой анонс флагмана с «козырьком» Honor 10 Большой экран, функция распознавания лица и крутая двойная камера с ИИ по очень классной цене
Кино
Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер, которая играла девушку супергероя, ушла из жизни в возрасте 69 лет
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь