Пожарные тушат отдельные очаги задымления на площади 1 га на несанкционированной свалке в Екатеринбурге

«Открытого огня нет, отдельные очаги задымления наблюдаются на площади около 1 га. Угрозы для населения нет», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, процесс тушения трудоемкий, глубина тления составляет несколько метров, поэтому поэтапно бульдозеры разгребают кучи отходов и затем их проливают. На месте работают три бульдозера, три ассенизационные машины и пожарная автоцистерна.