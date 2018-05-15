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12:48 (мск), источник: Интерфакс

Пожарные тушат отдельные очаги задымления на площади 1 га на несанкционированной свалке в Екатеринбурге

Екатеринбург. 15 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Спецтехника четвертый день продолжает тушить несанкционированную свалку бытовых отходов под поселком Шабровским на окраине Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области во вторник.

«Открытого огня нет, отдельные очаги задымления наблюдаются на площади около 1 га. Угрозы для населения нет», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, процесс тушения трудоемкий, глубина тления составляет несколько метров, поэтому поэтапно бульдозеры разгребают кучи отходов и затем их проливают. На месте работают три бульдозера, три ассенизационные машины и пожарная автоцистерна.

Как сообщалось, пожарные с 12 мая тушат несанкционированную свалку бытовых отходов в поселке Шабровском.

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