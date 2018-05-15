Пожарные тушат отдельные очаги задымления на площади 1 га на несанкционированной свалке в Екатеринбурге
Екатеринбург. 15 мая.
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Екатеринбург. 15 мая.
«Открытого огня нет, отдельные очаги задымления наблюдаются на площади около 1 га. Угрозы для населения нет», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, процесс тушения трудоемкий, глубина тления составляет несколько метров, поэтому поэтапно бульдозеры разгребают кучи отходов и затем их проливают. На месте работают три бульдозера, три ассенизационные машины и пожарная автоцистерна.
Как сообщалось, пожарные с 12 мая тушат несанкционированную свалку бытовых отходов в поселке Шабровском.