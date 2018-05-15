Жертв мужчины, нападавшего на женщин, ищут в Челябинске

Источник: Пресс-служба УМВД

Жертв злоумышленника, нападавшего на женщин в Металлургическом районе, разыскивают в Челябинске, сообщают в пресс-службе УМВД города.

29-летнего мужчину 4 мая задержали прохожие после того, как он напал на 50-летнюю женщину в парке им. Тищенко. Полицейские установили, что ранее задержанный совершил аналогичное преступление также на территории Металлургического района. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

«Для установления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного горожан, пострадавших либо ставших свидетелями его противоправных деяний, просим сообщить об этом в полицию по телефонам 735−20−03, 8−905−832−64−29, либо 02», — говорится в сообщении полиции.