Жертв мужчины, нападавшего на женщин, ищут в Челябинске
Одно из нападений было совершено в парке им. Тищенко 4 мая.
Одно из нападений было совершено в парке им. Тищенко 4 мая.
Жертв злоумышленника, нападавшего на женщин в Металлургическом районе, разыскивают в Челябинске, сообщают в
29-летнего мужчину 4 мая задержали прохожие после того, как он напал на 50-летнюю женщину в парке им. Тищенко. Полицейские установили, что ранее задержанный совершил аналогичное преступление также на территории Металлургического района. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
«Для установления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного горожан, пострадавших либо ставших свидетелями его противоправных деяний, просим сообщить об этом в полицию по телефонам 735−20−03, 8−905−832−64−29, либо 02», — говорится в сообщении полиции.
В ведомстве уточнили, что всем позвонившим гарантируется конфиденциальности.