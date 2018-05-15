Омичу грозит полумиллионный штраф за пранк
Любопытство обернулось для омича уголовным делом и наказанием. Вскоре в Омске состоится суд по делу 20-летнего парня, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Любопытство обернулось для омича уголовным делом и наказанием. Вскоре в Омске состоится суд по делу 20-летнего парня, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Вечером 28 февраля омич прилично выпил, и в нем в проснулось любопытство. Парень захотел посмотреть, как работают полицейские и придумал историю о заминировании жилого дома. Однако когда он позвонил в полицию с сообщением о «минировании» здания, он перепутал цифры и назвал адрес автомобильной стоянки.
После проверки правоохранители убедились, что ничего опасного и подозрительного на названном объекте нет, и определили, кто звонил с сообщением о
Теперь за любопытство и злую шутку ему придется расплачиваться: санкция инкриминируемой статьи предполагает наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей или же ограничение свободы до 3-х лет.