Конкурент «Моста глупости» на Боровой поймал мусоровоз
Конкуренты «Моста глупости» не дремлют: утром 15 мая ДТП произошло под путепроводом во Фрунзенском районе
Конкуренты «Моста глупости» не дремлют: утром 15 мая ДТП произошло под путепроводом во Фрунзенском районе
На Боровой улице под железнодорожным мостом застрял мусоровоз, собрав пробку от Расстанной улицы, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Через некоторое время он смог сам выбраться, развернулся и уехал.
Мост на Боровой известен подобными инцидентами, например один из последних был в марте, о нём сообщал «Водитель Петербурга», а зимой, по информации издания, другой мусоровоз оставил здесь «невод».
Однако до знаменитого путепровода на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Петербурге этой конструкции далеко. В минувшие выходные под «Мостом глупости» застряли сразу две «Газели», максимально приблизив юбилей.