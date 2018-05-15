Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне возмутились: что установил Киев на границе с Крымом
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры)
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Переехавший в Крым американец рассказал, почему не вернется в США
Лоза объяснил провал Самойловой на Евровидении
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
"Еще одна Собчак": пользователи о фото беременной Кудрявцевой
СМИ: Шепелева задержали на границе в Израиле
«Покрошились зубы»: сестра о потерявшей 17 кг Надежде Савченко
После слов Скрипки о РФ зрители покинули зал
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
10Столкновения на границе сектора Газа
12:44 (мск), источник: Фонтанка

Конкурент «Моста глупости» на Боровой поймал мусоровоз

Конкуренты «Моста глупости» не дремлют: утром 15 мая ДТП произошло под путепроводом во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

На Боровой улице под железнодорожным мостом застрял мусоровоз, собрав пробку от Расстанной улицы, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Через некоторое время он смог сам выбраться, развернулся и уехал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мост на Боровой известен подобными инцидентами, например один из последних был в марте, о нём сообщал «Водитель Петербурга», а зимой, по информации издания, другой мусоровоз оставил здесь «невод».

Однако до знаменитого путепровода на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Петербурге этой конструкции далеко. В минувшие выходные под «Мостом глупости» застряли сразу две «Газели», максимально приблизив юбилей.

Все новости региона
 Полмиллиарда на глазок
Зачем финны рубят свой лес
Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Жириновский обеспокоился собачьей мафией
Победительницу Евровидения «оскорбили» из-за ошибки переводчика
«Да, я толстая»: рассказ женщины о том, как вес влияет на жизнь
КПРФ внесла проект о моратории на повышение пенсионного возраста
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия против Швеции: зачет для Воробьева 15 мая, в последний день группового этапа чемпионата мира по хоккею, в группе А сойдутся ее лидеры - Швеция и Россия, которые и разыграют между собой первое место
Авто
В России закончились две «скидочные» программы для водителей Банки вместе с дистрибуторами стали останавливать действие программ господдержки авторынка по всей России
Hi-Tech
Мировой анонс флагмана с «козырьком» Honor 10 Большой экран, функция распознавания лица и крутая двойная камера с ИИ по очень классной цене
Кино
Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер, которая играла девушку супергероя, ушла из жизни в возрасте 69 лет
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь