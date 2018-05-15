Конкурент «Моста глупости» на Боровой поймал мусоровоз

На Боровой улице под железнодорожным мостом застрял мусоровоз, собрав пробку от Расстанной улицы, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Через некоторое время он смог сам выбраться, развернулся и уехал.

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Мост на Боровой известен подобными инцидентами, например один из последних был в марте, о нём сообщал «Водитель Петербурга», а зимой, по информации издания, другой мусоровоз оставил здесь «невод».