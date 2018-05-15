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14:01 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре директор школы подозревается в мошенничестве

Женщина приняла на работу родственника и необоснованно повысила ему зарплату, при этом молодой человек свои рабочие обязанности не выполнял.

Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбудил уголовное дело в отношении директора одной из городских школ. Женщина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

По версии следствия, в июле 2017 года директор приняла на работу своего племянника на должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. После этого она дала указание подчиненным, не осведомленным о ее преступных намерениях, оформить и выдать новому сотруднику банковскую карту для перечисления ему заработной платы.

Затем она необоснованно завысила родственнику разряд должности, увеличив тем самым заработную плату. Кроме того, женщина утвердила табеля учета использования рабочего времени и расчета зарплаты о якобы отработанном новым работником времени, в связи с чем ему были начислены денежные средства. Между тем, молодой человек свои должностные обязанности не выполнял.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, в результате противоправных действий директора школы городу причинен материальный ущерб на сумму, превысившую 114 тысяч рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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