Начальника отдела полиции по Челно-Вершинскому району уволили после жалоб подчиненных

Источник: РИА "Новости"

Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. По версии следствия, Расулов в ноябре 2017 г. выписал подчиненным премии в честь праздника — Дня полиции. После этого он потребовал с подчиненных сдать ему деньги.

Рядовым сотрудникам пришлось отдавать начальнику по 20 тыс. рублей. Кто-то с таким положением дел не смирился и сообщил в ФСБ.

Поборы обернулись для Расулова уголовным делом и отстранением от должности.

«Расулов отстранен от должности начальника отделения МВД РФ по Челно-Вершинскому району Самарской области на период предварительного следствия, — сообщили в суде Самарского района Самары. — Кроме того, суд обязал финансово-экономический отдел Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области выплачивать Расулову ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения в сумме 11 160 рублей».

По данным Волга Ньюс, на сегодняшний день на действия Расулова пожаловались уже шесть полицейских. Оставлял ли Расулов собираемые деньги себе или делился с кем-то — не уточняется.

Интересно, что в 2017 г., прямо перед скандалом, Расулов поздравлял подчиненных через одну из местных газет. В написанной заметке он заявил, что отделение МВД России по Челно-Вершинскому району «умело справляется со всеми поставленными главным управлением МВД России по Самарской области задачами». Там же он заявил, что раскрываемость преступлений составляет 95%, а раскрываемость особо тяжких преступлений — 100%. Правда, ни слова о борьбе с должностными преступлениями Расулов тогда не сказал.

В отделе МВД Челно-Вершинское журналисту Волга Ньюс сообщили, что Расулов уволен, а новый начальник должен быть назначен 17 мая.