Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Профессор физики прочитал лекцию с младенцем студентки на руках
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Как и почему Кейт Миддлтон подражает принцессе Диане
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
"Еще одна Собчак": пользователи о фото беременной Кудрявцевой
СМИ: Шепелева задержали на границе в Израиле
Бланшетт, Хайек, Денев блистали на ужине в Каннах
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры)
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
15Замуж за принца
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
13:05 (мск), источник: Volga News

Начальника отдела полиции по Челно-Вершинскому району уволили после жалоб подчиненных

В отношении начальника О МВД по Челно-Вершинскому району Рафката Расулова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Сумма предполагаемого ущерба может составлять около 120 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"

Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. По версии следствия, Расулов в ноябре 2017 г. выписал подчиненным премии в честь праздника — Дня полиции. После этого он потребовал с подчиненных сдать ему деньги.

Рядовым сотрудникам пришлось отдавать начальнику по 20 тыс. рублей. Кто-то с таким положением дел не смирился и сообщил в ФСБ.

Поборы обернулись для Расулова уголовным делом и отстранением от должности.

«Расулов отстранен от должности начальника отделения МВД РФ по Челно-Вершинскому району Самарской области на период предварительного следствия, — сообщили в суде Самарского района Самары. — Кроме того, суд обязал финансово-экономический отдел Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области выплачивать Расулову ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения в сумме 11 160 рублей».

По данным Волга Ньюс, на сегодняшний день на действия Расулова пожаловались уже шесть полицейских. Оставлял ли Расулов собираемые деньги себе или делился с кем-то — не уточняется.

Интересно, что в 2017 г., прямо перед скандалом, Расулов поздравлял подчиненных через одну из местных газет. В написанной заметке он заявил, что отделение МВД России по Челно-Вершинскому району «умело справляется со всеми поставленными главным управлением МВД России по Самарской области задачами». Там же он заявил, что раскрываемость преступлений составляет 95%, а раскрываемость особо тяжких преступлений — 100%. Правда, ни слова о борьбе с должностными преступлениями Расулов тогда не сказал.

В отделе МВД Челно-Вершинское журналисту Волга Ньюс сообщили, что Расулов уволен, а новый начальник должен быть назначен 17 мая.

Интересно, что именно на 17 мая, по неподтвержденным данным, назначен визит в регион представителей МВД России. Эксперты прогнозируют, что в этот день может быть объявлено о кадровых перестановках в полицейском Главке.

Все новости региона
Игорь Антонов покидает пост начальника областного УГИБДД
Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях
Мечта тысячелетия: что изменится после открытия Крымского моста
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Победительницу Евровидения «оскорбили» из-за ошибки переводчика
Жириновский обеспокоился собачьей мафией
«Да, я толстая»: рассказ женщины о том, как вес влияет на жизнь
59 погибших: первые итоги переноса посольства США в Иерусалим
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия против Швеции: зачет для Воробьева 15 мая, в последний день группового этапа чемпионата мира по хоккею, в группе А сойдутся ее лидеры - Швеция и Россия, которые и разыграют между собой первое место
Авто
100-летний водитель устроил ДТП и не заметил этого Небольшая авария с участием водителя, которому исполнилось 100 лет, произошла на одной из улиц Риги
Hi-Tech
Курс биткоина: появился страшный прогноз Прогноз прозвучал на Consensus 2018.
Кино
Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер, которая играла девушку супергероя, ушла из жизни в возрасте 69 лет
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь