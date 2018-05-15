Начальника отдела полиции по Челно-Вершинскому району уволили после жалоб подчиненных
В отношении начальника О МВД по
В отношении начальника О МВД по
Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. По версии следствия, Расулов в ноябре 2017 г. выписал подчиненным премии в честь праздника — Дня полиции. После этого он потребовал с подчиненных сдать ему деньги.
Рядовым сотрудникам пришлось отдавать начальнику по 20 тыс. рублей.
Поборы обернулись для Расулова уголовным делом и отстранением от должности.
«Расулов отстранен от должности начальника отделения МВД РФ по
По данным Волга Ньюс, на сегодняшний день на действия Расулова пожаловались уже шесть полицейских. Оставлял ли Расулов собираемые деньги себе или делился с
Интересно, что в 2017 г., прямо перед скандалом, Расулов поздравлял подчиненных через одну из местных газет. В написанной заметке он заявил, что отделение МВД России по
В отделе МВД
Интересно, что именно на 17 мая, по неподтвержденным данным, назначен визит в регион представителей МВД России. Эксперты прогнозируют, что в этот день может быть объявлено о кадровых перестановках в полицейском Главке.