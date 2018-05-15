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13:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Экс-депутату из Иркутской области, который утаил налоги на 72 миллиона рублей, дали четыре года тюрьмы

Бизнесмен занимался продажей пиломатериалов.

В Иркутской области осудили бизнесмена, который уклонился от налогов на сумму 72 миллиона рублей. Также он занимал должность депутата одного из муниципальных образований региона. Компания, которой руководил предприниматель, занималась продажей пиломатериалов на экспорт, транспортной обработкой грузов.

— Бизнесмен заключил с подконтрольной организацией фиктивный договор, — сообщают на официальном сайте СУ СК по Иркутской области. — Таким образом генеральному директору удалось продать на экспорт большой объем древесины без уплаты налога. Заготовкой, переработкой и продажей пиломатериалов занимались представители фирмы и приближенные к ней организации. Несколько других аффилированных организаций фактически не занимались заготовкой леса, а использовались для уклонения от уплаты налогов.

На бизнесмена завели уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершённое в особо крупном размере».

Следователи опросили 60 свидетелей, провели шесть судебных экспертиз и различные проверки. В итоге бизнесмена приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также с осужденного взыщут ущерб, который он причинил бюджету РФ.

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