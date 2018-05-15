Обвиняемый по делу о ДТП с 7 погибшими признал свою вину в суде

Источник: Новый Калининград

В результате аварии погибли 7 человек. Добровольский в суде пояснил, что признает себя виновным в преступлении, предусмотренном ч.5 ст. 264 УК РФ и просит обойтись без судебных разбирательств. «Я никогда не отрицал свою вину», — пояснил Добровольский.

Против высказались родственники погибших и пострадавшие в ДТП. Все 15 потерпевших по делу заявили, что они за рассмотрение дела в общем порядке. Их поддержала прокуратура.

«Мы против, потому что тогда суд не сможет ему максимального наказания дать, 7 лет. Тогда не более 3 лет он получит. Конечно, мы против», — пояснила корреспонденту «Нового Калининграда» одна из потерпевших по делу.

В итоге суд отклонил ходатайство Добровольского, дело будет рассматриваться в обычном порядке.

Напомним, авария произошла вечером 22 сентября 2017 года на федеральной трассе «Калининград-Черняховск-Нестеров». «Мерседес», которым управлял обвиняемый, превысил скорость на ремонтируемом участке дороги, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Легковое авто врезалось в двигавшийся навстречу микроавтобус «Мерседес Спринтер», перевозивший пассажиров.