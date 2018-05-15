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12:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Следователи начали проверку после ночной перестрелки в Воронеже

Сотрудники СКР по региону начали доследственную проверка по факту применения насилия в отношении представителей власти.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, 15 мая около пяти часов утра полицейские патрулировали улицы Коминтерновского района. И обратили внимание на машину «Инфинити», у которой было разбито стекло задней двери. В салоне находилось двое мужчин в масках. Правоохранители начали преследовать автомобиль. Водитель и пассажир выпрыгнули на ходу и попытались скрыться. Один из мужчин попытася избавиться от преследования, выстрелив несколько раз из травматического пистолета в сторону полицейских. После это стражи порядка сами примели табельное оружие.

Сейчас СК проводит проверку. Устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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