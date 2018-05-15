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13:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Лесной пожар на Среднем Урале угрожает ракетным войскам

Горит 80 гектаров земель Минобороны.

Источник: УралИнформБюро

15 мая в Свердловской области зафиксированы два лесных пожара. Огнем охвачены 509 гектаров в Сысертском лесничестве и 80 гектаров земель Министерства обороны в Камышловском районе. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Стоит отметить, что в Камышловском районе дислоцируется ракетная бригада, на вооружении которой состоят комплексы «Искандер-М». Пожару на землях Минобороны присвоен первый класс опасности. Причина возгорания — нарушения противопожарной безопасности. В тушении задействовано 104 человека и 2 единицы техники.

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