Лесной пожар на Среднем Урале угрожает ракетным войскам

15 мая в Свердловской области зафиксированы два лесных пожара. Огнем охвачены 509 гектаров в Сысертском лесничестве и 80 гектаров земель Министерства обороны в Камышловском районе. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.