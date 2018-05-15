На Дону преступную группу подозревают в контрабанде 4 тыс. тонн угля в Грецию

«Перемещение товара с нарушением таможенного законодательства Евразийского экономического союза осуществлялось морским путем с территории Ростовской области группой лиц, в состав которой также входили иностранные граждане. Фирма вела свою деятельность с 2015 года по 2017 год», — говорится в сообщении пресс-службы таможни.