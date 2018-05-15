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12:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Коминтерновском районе Воронежа жители 12 домов остались без воды

Порыв водовода произошел на улице Хользунова.

Источник: РИА "Воронеж"

Сообщение о нарушении подачи холодной воды в Коминтерновском районе Воронеже поступило в 11:40 вторника, 15 мая. Порыв водовода произошел на улице Хользунова. по данным «системы-112», без воды остались 12 домов по улицам Хользунова и Лизюкова, а также детский сад.

На месте аварии работают специалисты. Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию в пресс-службе «РВК-Воронеж».

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