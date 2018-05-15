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13:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре из-за возгорания в ТК «Караван» эвакуировали 200 человек

Площадь пожара — около двух квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре в торговом комплексе «Караван» днем во вторник, 15 мая, сработала пожарная тревога. Эвакуировали около 200 человек. В районе 11:00 произошло возгорание в одной из секций. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» рассказали очевидцы.

На месте работали пожарные. Площадь возгорания составила около двух квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МВД. Однако с огнем удалось справиться силами работников «Каравана».

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