В Самаре из-за возгорания в ТК «Караван» эвакуировали 200 человек
Площадь пожара — около двух квадратных метров.
Площадь пожара — около двух квадратных метров.
В Самаре в торговом комплексе «Караван» днем во вторник, 15 мая, сработала пожарная тревога. Эвакуировали около 200 человек. В районе 11:00 произошло возгорание в одной из секций. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» рассказали очевидцы.
На месте работали пожарные. Площадь возгорания составила около двух квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МВД. Однако с огнем удалось справиться силами работников «Каравана».