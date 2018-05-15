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13:18 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Приостановлено движение электричек на участке Ярославского направления из-за задымления в грузовом поезде

Приостановлено движение электричек на участке Мытищи-Пушкино Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) из-за задымления в грузовом поезде, сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

Источник: Агентство «Москва»

«В настоящее время на участке Мытищи-Пушкино Ярославского направления МЖД приостановлено движение поездов. Это связано с тем, что локомотивная бригада незамедлительно остановила грузовой состав на перегоне, так как было обнаружено задымление одной из цистерн. По предварительной информации, открытого пламени нет. На место отправлены два пожарных поезда со станций “Лосиноостровская” и “Александров” и вспомогательный локомотив», — говорится в сообщении.

Уточняется, что диспетчеры МЖД организовали движение поездов по временной схеме, что позволило не останавливать движения на всем направлении: из Москвы пригородные поезда доходят до станции «Мытищи» и отправляться обратно в Москву, а из области электрички доезжают до станции «Пушкино», после чего отправляются обратно.

«Между станциями “Мытищи” и “Пушкино” компания-перевозчик АО “Центральная ППК” организует движение компенсационных автобусов. Дальнейшая информация уточняется. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе.

В пресс-службе заключили, что оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД».

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