В Татарстане в школе рухнула стена туалета и убила рабочего

Источник: Комсомольская правда

Как уже успели установить следователи, директор школы поручил завхозу, дворнику и слесарю разобрать ветхий туалет на территории учебного учреждения. Но ни один из них перед началом работ не прошел целевой инструктаж и не имел средств индивидуальной защиты.

Когда туалет начали сносить, то одна из его стен обрушилась и погребла под собой слесаря. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался в больнице.