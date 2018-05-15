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13:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане в школе рухнула стена туалета и убила рабочего

В селе Тюлячи днем в понедельник, 14 мая, произошла трагедия: на территории местной средней школы при разборе надворного туалета погиб 55-летний слесарь. По данному факту проводится доследственная проверка.

Источник: Комсомольская правда

Как уже успели установить следователи, директор школы поручил завхозу, дворнику и слесарю разобрать ветхий туалет на территории учебного учреждения. Но ни один из них перед началом работ не прошел целевой инструктаж и не имел средств индивидуальной защиты.

Когда туалет начали сносить, то одна из его стен обрушилась и погребла под собой слесаря. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался в больнице.

Пока врачи пытались спасти мужчину, руководство школы занималось тем, что начало готовить задним числом документы о якобы прохождении сотрудниками обязательного инструктажа, сообщили в СУ СКР Татарстана.

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