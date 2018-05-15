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13:18 (мск), источник: БЕЛТА

Житель Речицы утонул в Днепре

15 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице в Днепре утонул мужчина, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Житель Речицы 1969 года рождения отдыхал в компании товарищей, периодически плавал в реке. Третий заплыв оказался трагическим: мужчина отдалился от берега примерно на 50 м и скрылся под водой. Один из товарищей попытался спасти его, но безуспешно. К месту происшествия вызвали спасателей, спустя час водолазы подняли тело на берег.

Проводится проверка, назначены экспертизы.

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