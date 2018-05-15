Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде Нины Крамковой

86-летняя Крамкова 14 мая вышла из дома на ул. Дьяконова и пропала. Приметы пропавшей: рост 153 см, телосложение худощавое, волосы темные с сединой, глаза зеленые. Была одета в цветной халат и темно-зеленые тапочки. Особые приметы: рубец на переносице, розовое пятно на спине под левой лопаткой. При себе имела клюшку и палку. Женщина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.