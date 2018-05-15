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13:22 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде Нины Крамковой

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде Нины Крамковой. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) «Волонтер» сообщил 15 мая 2018 года.

Источник: ПСО "Волонтер"

86-летняя Крамкова 14 мая вышла из дома на ул. Дьяконова и пропала. Приметы пропавшей: рост 153 см, телосложение худощавое, волосы темные с сединой, глаза зеленые. Была одета в цветной халат и темно-зеленые тапочки. Особые приметы: рубец на переносице, розовое пятно на спине под левой лопаткой. При себе имела клюшку и палку. Женщина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшей, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291−51−51 (волонтеры), 102 (полиция).

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