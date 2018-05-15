Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде Нины Крамковой
Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде Нины Крамковой. Об этом
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Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде Нины Крамковой. Об этом
86-летняя Крамкова 14 мая вышла из дома на ул. Дьяконова и пропала. Приметы пропавшей: рост 153 см, телосложение худощавое, волосы темные с сединой, глаза зеленые. Была одета в цветной халат и
Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшей, волонтеры просят звонить по телефонам: