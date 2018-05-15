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13:23 (мск), источник: Tengrinews

Алматинец погиб, ремонтируя грузовик на дороге: в него влетела Volvo

В Алматы легковой автомобиль врезался в грузовик. В результате, погиб водитель фуры, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.

Источник: Tengrinews

ДТП произошло по проспекту Райымбек батыра в западном направлении между городской больницей № 7 и Алтын Ордой. Со слов очевидцев, в левом ряду стоял грузовик, под ним находился водитель, который его ремонтировал. В этот момент в западном направлении ехала машина марки Volvo. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и на полном ходу врезался в грузовик.

В результате, грузовик откинуло. Водитель грузовика получил травмы, несовместимые с жизнью, по приезду скорой помощи медики констатировали смерть. Также в ДТП пострадал водитель Volvo. Выяснением всех обстоятельств занимается полиция.

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