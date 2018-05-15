Вандалы разрушили «Мальчика с рыбой» в Новосибирске

Новосибирский журналист Владимир Кузменкин опубликовал фото разрушенной скульптуры на своей странице в Facebook. «С рыбой надо поаккуратнее! Не каждая будет золотой… Вот стоял изваянный неизвестным мастером мальчик с большой рыбой в руках возле “шарика” рядом с “Глобусом”. И что вышло?! Сначала отломали… самое дорогое, а теперь и все остальное забрали. Остались только ступни», — написал Владимир Кузменкин.

Алтайский скульптур Владимир Керендитов назвал памятник «Первый улов», но новосибирцы его прозвали «Мальчик с рыбой». Он был создан в 2009 году в рамках Фестиваля городской скульптуры. Сам автор, который, кстати, сейчас живет и работает в Новосибирске, так отозвался о своей работе: «В жизни ребенка — первая удача. Мальчик — символ счастья и молодости. Рыба олицетворяет успех».

Мраморный «Мальчик с рыбой» был установлен на Красном проспекте, 56 и нравился горожанам своей … необычностью. Особенно радовали ноги мальчика — ну очень они были большими для ребенка такого возраста. Но городским чиновникам, видимо, скульптура не приглянулась — ведь на мальчике с рыбой полностью отсутствовала одежда — и памятник перевезли на окраину скверика у «Глобуса», спрятав в кустах.