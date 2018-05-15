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16:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

Четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей в Татарстане

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). Четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о серьезном ДТП вблизи населенного пункта Кульшарипово Альметьевского района Татарстана пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в 09:33.

К месту аварии прибыли спасатели ЗПСО № 7 и сотрудники ПСЧ № 65. Они отключили аккумуляторы у искореженных автомобилей и провели осмотр места происшествия.

По предварительным данным, на 241-м км автодороги Казань — Оренбург лоб в лоб столкнулись «Рено Сандеро» с чувашскими номерами и «Лада» 12-й модели из Татарстана.

В результате аварии серьезные травмы получили две пассажирки французской легковушки (80 и 50 лет). Их в тяжелом состоянии доставили в Альметьевск в МСЧ АО Татнефть.

Чуть больше повезло 24-летнему пассажиру «Рено» и 36-летнему водителю отечественной легковушки. С травмами средней тяжести на машинах скорой помощи мужчины были доставлены в медсанчасть АО Татнефть в Альметьевске.

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