Клещ заразил болезнью Лайма жителя Воронежской области
В 2018 году зафиксировали первый случай клещевого боррелиоза.
В 2018 году зафиксировали первый случай клещевого боррелиоза.
Санврачи обнаружили один случай заболевания клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) в Новоусманском районе с начала 2018 года, сообщила
По сообщению Роспотребнадзора, заболеваемость болезнью Лайма в 2018 году ниже на 50%, чем в 2017 году за аналогичный период (2 случая в Воронеже). В Воронежской области заболеваемость клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) не регистрировали. В регионе провели акарицидные на площади 142,66 га.
Клещи являются переносчиками инфекций: иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ), туляремии, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ). Врачи посоветовали жителям проводить осмотры кожи при посещении лесных массивов, дачных участков и при нахождении у водоемов. Также нужно пользоваться одеждой, обработанной средствами, отпугивающими клещей и насекомых.
Проверить клеща на инфицированность можно в Центре гигиены и эпидемиологии Воронежской области (улица Космонавтов, 21).