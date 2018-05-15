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14:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Клещ заразил болезнью Лайма жителя Воронежской области

В 2018 году зафиксировали первый случай клещевого боррелиоза.

Санврачи обнаружили один случай заболевания клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) в Новоусманском районе с начала 2018 года, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора Воронежской области. С начала года клещи укусили 403 человека, из которых 116 — дети, по данным ведомства на понедельник, 14 мая.

По сообщению Роспотребнадзора, заболеваемость болезнью Лайма в 2018 году ниже на 50%, чем в 2017 году за аналогичный период (2 случая в Воронеже). В Воронежской области заболеваемость клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) не регистрировали. В регионе провели акарицидные на площади 142,66 га.

Клещи являются переносчиками инфекций: иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ), туляремии, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ). Врачи посоветовали жителям проводить осмотры кожи при посещении лесных массивов, дачных участков и при нахождении у водоемов. Также нужно пользоваться одеждой, обработанной средствами, отпугивающими клещей и насекомых.

Проверить клеща на инфицированность можно в Центре гигиены и эпидемиологии Воронежской области (улица Космонавтов, 21).

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