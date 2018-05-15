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14:35 (мск), источник: ЕАН

На борьбу с лесными пожарами на Урале вылетели военные беспилотники

Отныне лесные пожары в режиме реального времени, в том числе ночью с применением камер инфракрасного диапазона, фиксируются военными беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10». Об этом ЕАН заявили в пресс-службе Центрального военного округа.

Источник: AP 2018

Служба оперативных дежурных выполняет круглосуточный мониторинг для осуществления экстренных действий при возникновении пожаров в воинских частях и на прилегающей территории.

Как заявляют представители ЦВО, проведено более 1,5 тыс. практических тренировок по отработке действий в условиях чрезвычайных ситуаций с пожарными командами Поволжья, Урала и Сибири. В отработке практических действия задействовано более 1,7 тыс. человек личного состава и 100 единиц техники. Маневры проводятся на наиболее пожароопасных объектах с привлечением подразделений пожарной службы МЧС.

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