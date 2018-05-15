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14:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае пропал 34-летний мужчина

Он оставался дома работать в огороде, а когда родные вернулись с работы, он уже исчез.

В Добрянском районе третий день ищут пропавшего мужчину.

34-летний Ходжиев Умеджон Супхонович уроженец Таджикистана. Уже 10 лет он живет в деревне Ивановка Добрянского района со своей семьей. Мужчина работает разнорабочим в кафе при гостиничном комплексе «Ивановка».

«13 мая у него был выходной. Он оставался дома, чтобы поработать в огороде. Его мама и жена ушли на работу, ребёнок был в гостях у родственников. Когда они вернулись домой, то обнаружили, что Умеджон пропал. Это произошло примерно в 16.30», — рассказала знакомая семьи.

Родные сообщают, что два года назад мужчина уже уходил из дома, но тогда причиной была ссора. В этот раз никаких предпосылок для его исчезновения не было. При этом видно, что запланированную работу в огороде он успел сделать.

Соседи не видели приходил ли кто-то к нему в гости в тот день. Заявление в полицию родные пока не написали. Они надеются, что мужчина сам вернётся домой. Но пока самостоятельные поиски у родных и знакомых не принесли результата.

Умеджон Ходжиев был одет: Синяя футболка, синее трико, старые кроссовки серого цвета.

Возможно остановил на трассе машину и уехал в неизвестном направлении.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 8 (952)329−10−40 (родственники), 8 (901)267−42−43, 8 (912)598−20−31 (Гостиничный комплекс «Ивановка»).

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