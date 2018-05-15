Лось, который в 5.30 утра пришел к детскому саду в Чижовке, умер

Напомним, 15 мая в 5.30 утра лося увидели сотрудники ГАИ. Они проследили за ним и вызвали МЧС. Лося, который прилег в уголке около детского садика на улице Голодеда, усыпили и должны были после проверки выпустить в лес. В лес он никогда не вернется.