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13:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Лось, который в 5.30 утра пришел к детскому саду в Чижовке, умер

Его должны были проверить и отпустить в лес.

Источник: Комсомольская правда

— Животное умерло от полученных травм: у него были повреждения головы, передних копыт, туловища, — рассказала директор ГП «Фауна города» Тамара Цариковская.

По ее версии, молодого лося (он весил около 350 кг) сбила машина.

Напомним, 15 мая в 5.30 утра лося увидели сотрудники ГАИ. Они проследили за ним и вызвали МЧС. Лося, который прилег в уголке около детского садика на улице Голодеда, усыпили и должны были после проверки выпустить в лес. В лес он никогда не вернется.

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