Лось, который в 5.30 утра пришел к детскому саду в Чижовке, умер
Его должны были проверить и отпустить в лес.
Его должны были проверить и отпустить в лес.
— Животное умерло от полученных травм: у него были повреждения головы, передних копыт, туловища, — рассказала директор ГП «Фауна города» Тамара Цариковская.
По ее версии, молодого лося (он весил около 350 кг) сбила машина.
Напомним, 15 мая в 5.30 утра лося увидели сотрудники ГАИ. Они проследили за ним и вызвали МЧС. Лося, который прилег в уголке около детского садика на улице Голодеда, усыпили и должны были после проверки выпустить в лес. В лес он никогда не вернется.