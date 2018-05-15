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14:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Водитель «Лады» и его пассажирка пострадали в ДТП в Октябрьском районе Новосибирска

На место аварии прибыли сразу две кареты «Скорой помощи», об этом сообщили очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Источник: Вести - Новосибирск

Водитель «Лады» и его пассажирка пострадали в ДТП в Октябрьском районе Новосибирска, об этом рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла на улице Татьяны Снежиной днем 15 мая. Столкнулись «ВАЗ-2114» и иномарка Toyota Altezza. В результате аварии «Лада» полностью лишилась передней части автомобиля, у «Алтезы» повреждена правая часть.

По словам очевидцев, в аварии пострадали водитель и пассажирка отечественного авто — у первого оказалась разбита голова, а девушка потеряла сознание.

Во время загрузки произошла ошибка.

На место происшествия прибыли две кареты «скорой помощи».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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