Водитель «Лады» и его пассажирка пострадали в ДТП в Октябрьском районе Новосибирска
На место аварии прибыли сразу две кареты «Скорой помощи», об этом сообщили очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
На место аварии прибыли сразу две кареты «Скорой помощи», об этом сообщили очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Водитель «Лады» и его пассажирка пострадали в ДТП в Октябрьском районе Новосибирска, об этом рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Авария произошла на улице Татьяны Снежиной днем 15 мая. Столкнулись «ВАЗ-2114» и иномарка Toyota Altezza. В результате аварии «Лада» полностью лишилась передней части автомобиля, у «Алтезы» повреждена правая часть.
По словам очевидцев, в аварии пострадали водитель и пассажирка отечественного авто — у первого оказалась разбита голова, а девушка потеряла сознание.
На место происшествия прибыли две кареты «скорой помощи».
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.