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14:01 (мск), источник: СуперОмск

Экс-ректор СибАДИ в последнем слове заявил, что его подставили подчиненные, и потребовал оправдания

В Первомайском суде Омска состоялось одно из последних заседаний по уголовному делу бывшего ректора СибАДИ Владимира Кирничного. Его обвиняют в том, что он начислял подчиненным завышенные премии и надбавки, а затем часть денег забирал у сотрудников на свои нужды. Ущерб оценили в около 4 млн рублей.

Кирничный выступил с последним словом и категорически опроверг все обвинения, заявив, что кроме слов свидетелей, они ничем не подтверждаются. Кроме того, положением об оплате труда размер премий ничем не ограничен.

«Размер премий зависит только от финансового состояния вуза. Если вуз хорошо поработал и есть деньги, то и премии, соответственно, хорошие. Разве это плохо?», — подчеркнул экс-ректор.

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Вуз постоянно проверяли КРУ, Росфиннадзор, федеральное казначейство, бухгалтерские отчёты ежеквартально сдаются в Минобрнауки, но никто доселе хищения денег не выявил. По словам подсудимого, его оговорили ключевые свидетели — главбух Ирина Литвинова, заместитель декана факультета «Экономика и управление» Елена Чебакова и проректор по научной работе Виталий Бирюков. На деле же, утверждает Кирничный, именно они и получали выгоду от махинаций, проворачиваемых Литвиновой, которая оговаривает бывшего начальника, чтобы самой не угодить за решетку. У них была как материальная заинтересованность (от размера зарплаты зависит пенсия, больничные, отпускные) так и личная неприязнь к Кирничному.

«Так, Бирюков имел два веских мотива. Это моя принципиальная позиция, связанная с ликвидацией научно-исследовательского сектора как самостоятельного подразделения СибАДИ, в результате Бирюков потерял возможность самостоятельно распределять денежные средства и значительно потерял в деньгах. Также мною была занята позиция относительно протеже Бирюкова вопреки интересам последнего. Бирюков мне просто мстит за финансовые потери и неудачи по карьерному продвижению своего человека», — объяснил подсудимый.

Чебакова же якобы была в обиде на Кирничного, поскольку ей отказали в продлении трудового договора, истекавшего в августе 2017 года. Однако, как только она дала показания против подсудимого, договор с ней был продлен и она получила нынешнюю неплохую должность.

Что касается Литвиновой, бывший ректор заявил о создании ею системы по личному обогащению за счет вуза:

«Ее подчиненные, а именно Захарова, Меркушина, Симонова, Трофимова, Козлова дали показания о том, что именно Литвинова давала им указания готовить приказы на премии, она же устанавливала размер премий. Она же говорила своим подчиненным о размере денежных средств, которые они должны возвращать после получения. Именно Литвинова проводила отбор кандидатов на должности в бухгалтерии, в планово-экономический отдел. Не оставляет никакого сомнения, что все эти люди были подобраны именно Литвиновой с целью беспрекословного исполнения любых распоряжений.

Литвинова являлась объектом заинтересованности органов ФСБ. Об этом свидетельствует факт получения судебного разрешения на проведение ОРМ. В отношении Литвиновой имелись обоснованные подозрения о причастности к хищению денежных средств СибАДИ. За время в работы в должность главного бухгалтера Литвинова существенно улучшила свое материальное положение. Ею были приобретены две квартиры без продажи существующей, также два автомобиля «кроссовер» без продажи личного автомобиля, и все это за короткое время.

В заключение Кирничный подчеркнул, что единственным законным, справедливым и обоснованным решением по делу является полное оправдание в связи с отсутствием в его действий признаков преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УКРФ. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который огласят на следующей неделе.

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