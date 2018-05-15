В Гомеле вынесен приговор о пожизненном заключении за убийство жителя Речицкого района

Как рассказал старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Денис Лапицкий, который поддерживал обвинение в процессе, события развивались в деревне Александровка Речицкого района в декабре 2017 года. Обвиняемый, выпивая с односельчанином, вспомнил ему старую обиду. Мол, когда он лежал в больнице, то приятель забрался в дом и вынес продукты. На фоне спиртного решил проучить гостя деревянной палкой. Избитого вытолкал за порог и лег спать. Утром он обнаружил односельчанина во дворе. Признаков жизни тот не подавал. По материалам дела, дальнейшие действия обвиняемого за гранью понимания. Он расчленил труп погибшего. Голову выбросил в реку, а тело вытянул за дом на пустырь в лесном массиве, где и оставил. После позвонил сестре и приятелю, сообщив, что наверное, убил человека и скоро сядет. В процессе фигурант настаивал на том, что убивать не планировал. Хотел лишь проучить. Гособвинитель рассказал о решении суда первой инстанции, рассмотревшего дело: