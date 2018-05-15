Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ предлагает изменить маршрут «Шелкового пути» из Китая в ЕС
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Как выглядят мельницы в разных странах (фото)
Полина Гагарина снялась топлес на Мальдивах
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Малахова сняли спящим в отеле с экс-супругой Джигарханяна
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
"Еще одна Собчак": пользователи о фото беременной Кудрявцевой
СМИ: Шепелева задержали на границе в Израиле
Смерть 32-летнего актера: Юрий Киндрат скончался в реанимации
Реакция Киева на слова об угрозах дипломатам РФ
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Власти нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Болельщики ЧМ-2018 предпочитают спать в поезде
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
14:00 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гомеле вынесен приговор о пожизненном заключении за убийство жителя Речицкого района

В Гомельском областном суде вынесен приговор о пожизненном заключении за убийство жителя Речицкого района и надругательство над его телом. В жестоком преступлении обвинялся 63-летний односельчанин, ранее неоднократно судимый, в том числе за нанесение тяжких телесных повреждений и убийство.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Как рассказал старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Денис Лапицкий, который поддерживал обвинение в процессе, события развивались в деревне Александровка Речицкого района в декабре 2017 года. Обвиняемый, выпивая с односельчанином, вспомнил ему старую обиду. Мол, когда он лежал в больнице, то приятель забрался в дом и вынес продукты. На фоне спиртного решил проучить гостя деревянной палкой. Избитого вытолкал за порог и лег спать. Утром он обнаружил односельчанина во дворе. Признаков жизни тот не подавал. По материалам дела, дальнейшие действия обвиняемого за гранью понимания. Он расчленил труп погибшего. Голову выбросил в реку, а тело вытянул за дом на пустырь в лесном массиве, где и оставил. После позвонил сестре и приятелю, сообщив, что наверное, убил человека и скоро сядет. В процессе фигурант настаивал на том, что убивать не планировал. Хотел лишь проучить. Гособвинитель рассказал о решении суда первой инстанции, рассмотревшего дело:

—  По совокупности преступлений обвиняемый приговорен к исключительной мере наказания — пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Все новости региона
 График переноса рабочих дней в апреле
Стала известна новая дата конца света
Открытие Крымского моста: торжественная церемония (видео)
Медведеву предложили создать министерство цифрового развития
Двойников принца Гарри и Меган Маркл выбрали в Великобритании
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Мечта тысячелетия: что изменится после открытия Крымского моста
«Революционное оружие»: чем «Ураны» удивили американские СМИ
Победительницу Евровидения «оскорбили» из-за ошибки переводчика
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия против Швеции: зачет для Воробьева 15 мая, в последний день группового этапа чемпионата мира по хоккею, в группе А сойдутся ее лидеры - Швеция и Россия, которые и разыграют между собой первое место
Авто
В бесключевом доступе нашли смертельную угрозу Популярная в настоящее время технология запуска двигателя иногда приводит к трагическим последствиям
Hi-Tech
Курс биткоина: появился страшный прогноз Прогноз прозвучал на Consensus 2018.
Кино
Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер, которая играла девушку супергероя, ушла из жизни в возрасте 69 лет
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь