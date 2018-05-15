В Башкирии задержана группа браконьеров из Екатеринбурга

Мужчины 58 и 32 лет ловили раков и рыбу с помощью сетей и раколовок.
Напарники сняли дом в деревне Старый Буртюк, двор которого упирается в реку Гнилой Танып. Когда они отправились на незаконный промысел на противоположный берег, их и задержали сотрудники полиции.
Выяснилось, что один из них — ранее судимый, занимается браконьерством на протяжении продолжительного времени.
Улов браконьеров составил более 130 особей рыб: окуня, щуки, карася, плотвы, язя с икрой и без икры и более тысячи раков. Ущерб окружающей среде и водным биологическим ресурсам превысил 130 тысяч рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В ходе операции полицейские также задержали двух местных жителей, 54-летнего мужчину и его 28-летнего сына, которые расставили сети на той же реке, но не успели нанести вред природным ресурсам. В отношении них также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В ведомстве напомнили, что на период нереста с 25 апреля по 5 июня действует запрет на рыбную ловлю.