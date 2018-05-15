И след простыл: в Кишиневе неизвестные обокрали магазин бытовой техники за 17 секунд

Инцидент произошел 12 мая утром в центре Кишинева: двое неизвестных вломились в магазин бытовой техники, вскрыв центральный вход. Они украли несколько мобильных телефонов. На это у них ушло всего 17 секунд. Сработала сигнализация, но когда на место приехали охранники и полицейские, след воров уже простыл, сообщает Canal3.