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14:13 (мск), источник: Комсомольская правда

И след простыл: в Кишиневе неизвестные обокрали магазин бытовой техники за 17 секунд

Их действия попали в объектив камер видеонаблюдения.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел 12 мая утром в центре Кишинева: двое неизвестных вломились в магазин бытовой техники, вскрыв центральный вход. Они украли несколько мобильных телефонов. На это у них ушло всего 17 секунд. Сработала сигнализация, но когда на место приехали охранники и полицейские, след воров уже простыл, сообщает Canal3.

Подозреваемые носили одежду с капюшонами. Их действия попали на камеру видеонаблюдения в магазине. Примерная стоимость похищенного варьируется от 6 до 19 тысяч леев. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, чтобы привлечь их к ответственности.

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