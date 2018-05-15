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14:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирцу грозит солидный срок за сто грамм «синтетики»

Мужчина достал наркотик из тайника и собирался отправить его в Томск.

Новосибирца обвиняют в попытке сбыть синтетические наркотики в крупном размере. Полицейские следили за ним еще с января, когда им поступила информация о нем и его сообщниках.

Задержание произошло, когда сибиряк извлёк наркотики из тайника в Советском районе. Позже выяснилось, что обвиняемый планировал перевезти запрещенные вещества в Томск и продать их там.

— Наркотические средства общей массой более 100 грамм, которые обвиняемый хранил при себе и в своём жилище, были изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Мужчину обвинили в «покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», а также в «покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Максимально по этой статье грозит до 20 лет лишения свободы, но с учетом того, что мужчина не смог довести преступление до конца, наказание будет менее строгим.

Вину при этом обвиняемый признал частично. Он не отрицал, что извлёк наркотик из тайника, чтобы затем отправить его в Томск и продать. Но найденные у него дома наркотики, по его словам, он хранил для личного использования.

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