Новосибирцу грозит солидный срок за сто грамм «синтетики»

Новосибирца обвиняют в попытке сбыть синтетические наркотики в крупном размере. Полицейские следили за ним еще с января, когда им поступила информация о нем и его сообщниках.

Задержание произошло, когда сибиряк извлёк наркотики из тайника в Советском районе. Позже выяснилось, что обвиняемый планировал перевезти запрещенные вещества в Томск и продать их там.

— Наркотические средства общей массой более 100 грамм, которые обвиняемый хранил при себе и в своём жилище, были изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Мужчину обвинили в «покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», а также в «покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Максимально по этой статье грозит до 20 лет лишения свободы, но с учетом того, что мужчина не смог довести преступление до конца, наказание будет менее строгим.