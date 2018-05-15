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14:55 (мск), источник: СуперОмск

Замдиректора омского конструкторского бюро украл к пенсии 49 млн

Бывшему заместителю директора одного из крупных конструкторских бюро придется ответить за мошенничество. Деньги 62-летний заместитель директора похищал планомерно, в течение нескольких лет, и в итоге заработал огромную сумму.

«Фигурант в период 2012—2015 годов организовал заключение фиктивных договоров на оказание посреднических услуг с тремя номинальными фирмами, которым бухгалтерия перечислила денежные средства. Впоследствии представители фирм по договоренности вернули данному руководителю полученные средства в наличном виде», — рассказали в УМВД по Омской области.

Как показало исследование финансовой документации предприятия, экс-замдиректору удалось похитить по такой схеме 49 млн рублей. Для того чтобы возместить ущерб, суд арестовал имущество как самого подозреваемого, так и его родственников. В полиции уточнили, арест был наложен на частный дом площадью почти 300 квадратных метров, иномарку, пять земельных участков и нежилое помещение.

Кроме того, бывшему замдиректору придется отправиться за решетку — суд приговорил его к 4 годам заключения в колонии общего режима.

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