Замдиректора омского конструкторского бюро украл к пенсии 49 млн

«Фигурант в период 2012—2015 годов организовал заключение фиктивных договоров на оказание посреднических услуг с тремя номинальными фирмами, которым бухгалтерия перечислила денежные средства. Впоследствии представители фирм по договоренности вернули данному руководителю полученные средства в наличном виде», — рассказали в УМВД по Омской области.

Как показало исследование финансовой документации предприятия, экс-замдиректору удалось похитить по такой схеме 49 млн рублей. Для того чтобы возместить ущерб, суд арестовал имущество как самого подозреваемого, так и его родственников. В полиции уточнили, арест был наложен на частный дом площадью почти 300 квадратных метров, иномарку, пять земельных участков и нежилое помещение.