В Казани из окна квартиры выпал мужчина
(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). В Казани из окна квартиры выпал мужчина, об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). В Казани из окна квартиры выпал мужчина, об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы, трагедия произошла днем в одном из домов по улице Минской в Советском районе города.
Предварительно известно, что мужчина выпал из окна 9-го этажа.
Полученные при падении травмы оказались несовместимыми с жизнью, он умер на месте происшествия.
Все подробности трагедии устанавливаются.