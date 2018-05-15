Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Болельщики ЧМ-2018 предпочитают спать в поезде
Гуф признался в любви Кети Топурия
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Малахова сняли спящим с экс-супругой Джигарханяна
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Путин проехал по Крымскому мосту за рулем КамАза — видео
В США разрешили расторгнуть 30-летний договор с РФ
Гуф признался в любви Кети Топурия
Отец Меган Маркл отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
15Замуж за принца
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
15:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани из окна квартиры выпал мужчина

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). В Казани из окна квартиры выпал мужчина, об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы, трагедия произошла днем в одном из домов по улице Минской в Советском районе города.

Предварительно известно, что мужчина выпал из окна 9-го этажа.

Полученные при падении травмы оказались несовместимыми с жизнью, он умер на месте происшествия.

Все подробности трагедии устанавливаются.

Все новости региона
В столице РТ к чемпионату мира по футболу выпустят путеводитель по ночной Казани
Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста
Медведеву предложили создать новое министерство
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Тренировочные поля сборных Аргентины и Англии съела плесень
Мечта тысячелетия: что изменится после открытия Крымского моста
Ученые впервые провели операцию по «пересадке» памяти
Победительницу Евровидения «оскорбили» из-за ошибки переводчика
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Сборной России нужна не Дания или Латвия. Дайте нам Канаду И у нас будут очень хорошие шансы на выход в полуфинал
Авто
В бесключевом доступе нашли смертельную угрозу Популярная в настоящее время технология запуска двигателя иногда приводит к трагическим последствиям
Hi-Tech
Полный провал. Ольга Бузова опозорилась Слишком много амбиций и обещаний.
Кино
100 зрителей ушли с премьеры фильма Ларса фон Триера в Каннах «Слишком зрелищный» триллер датского режиссера, вернувшегося на Лазурный берег после нескольких лет изгнания, «забукали» во время премьеры
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь