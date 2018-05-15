В Воронеже на Краснознаменной старый тополь упал на «Форд»
Дерево росло неподалеку от детской площадки.
Дерево росло неподалеку от детской площадки.
Утром вторника, 15 мая, во дворе дома № 133 по улице Краснознаменной на припаркованный «Форд» упал высокий тополь. К счастью, в салоне машины или поблизости в этот момент не было людей. Случилось около 10.30. Жительница этой многоэтажки Ирина Петрова, негодующая, что обслуживающая дом организация не следила за тем, насколько безопасны деревья, написала об этом в соцсети.
Корреспонденту «КП» девушка пояснила:
— Летом рабочие приезжали ветки обрезать. Сказали, что эти деревья надо было еще пять лет назад спиливать. Одно из них упало прямо на моих глазах. Даже ветра не было, это случилось просто от старости!