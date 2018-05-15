В Воронеже на Краснознаменной старый тополь упал на «Форд»

Утром вторника, 15 мая, во дворе дома № 133 по улице Краснознаменной на припаркованный «Форд» упал высокий тополь. К счастью, в салоне машины или поблизости в этот момент не было людей. Случилось около 10.30. Жительница этой многоэтажки Ирина Петрова, негодующая, что обслуживающая дом организация не следила за тем, насколько безопасны деревья, написала об этом в соцсети.