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15:37 (мск), источник: Volga News

Военнослужащего из Рощинского сняли с автобуса до Армении после того, как нашли у него патроны к автомату

Вечером 13 мая на посту ГИБДД под Тольятти у пассажира автобуса Самара — Армения обнаружили 64 патрона. 22-летнего парня сняли с рейса, боеприпасы отдали на экспертизу.

По данным источника в правоохранительных органах, изъятые патроны признали боевыми, они заводского производства и предназначены для стрельбы из автомата Калашникова. Молодой человек, у которого нашли это «богатство», служил по контракту в военной части в Рощинском.

14 мая в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение и перевозка боеприпасов», которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ, ареста или даже лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом до 80 тыс. рублей.

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