Военнослужащего из Рощинского сняли с автобуса до Армении после того, как нашли у него патроны к автомату

По данным источника в правоохранительных органах, изъятые патроны признали боевыми, они заводского производства и предназначены для стрельбы из автомата Калашникова. Молодой человек, у которого нашли это «богатство», служил по контракту в военной части в Рощинском.
14 мая в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение и перевозка боеприпасов», которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ, ареста или даже лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом до 80 тыс. рублей.