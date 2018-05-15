Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ предлагает изменить маршрут «Шелкового пути» из Китая в ЕС
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Павел Воля и Ляйсан Утяшева написали трогательное послание сыну
Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже уроженце Чечни
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Малахова сняли спящим в отеле с экс-супругой Джигарханяна
Жириновский назвал сумму своей пенсии
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
"Еще одна Собчак": пользователи о фото беременной Кудрявцевой
СМИ: Шепелева задержали на границе в Израиле
Жириновский сообщил размер своей пенсии
Киев ответил на слова об угрозах дипломатам РФ
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Власти нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Болельщики ЧМ-2018 предпочитают спать в поезде
Фоторепортажи
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
15Замуж за принца
14:54 (мск), источник: БЕЛТА

Мошенник выманил у жительницы Могилева почти $17 тыс. через соцсети

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенник выманил у жительницы Могилева почти $17 тыс. через соцсети. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Женщина познакомилась в социальных сетях с мужчиной, который представился бизнесменом из Англии.

«В переписке, которая длилась почти год, он признавался в любви, обещал все оставить ради нее и приехать в Могилев. Но для того чтобы приехать, ему нужно было разобраться с бизнесом, для чего нужны были деньги. Мужчина просил перевести деньги с условием, что обязательно их вернет», — рассказали в СК. Женщина неоднократно переводила мошеннику деньги. Общая сумма составила $16,8 тыс.

Однажды мужчина даже вернул $2,2 тыс. И только когда «жених» окончательно исчез после крупного перевода, женщина поняла, что ее обманули. Сейчас следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции устанавливают личность «бизнесмена».

Все новости региона
 В Минске лось забрел в детский сад
Специалисты назвали самые полезные для сердца продукты
Открытие Крымского моста: торжественная церемония (видео)
Медведеву предложили создать министерство цифрового развития
Двойников принца Гарри и Меган Маркл выбрали в Великобритании
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Мечта тысячелетия: что изменится после открытия Крымского моста
«Революционное оружие»: чем «Ураны» удивили американские СМИ
Победительницу Евровидения «оскорбили» из-за ошибки переводчика
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия против Швеции: зачет для Воробьева 15 мая, в последний день группового этапа чемпионата мира по хоккею, в группе А сойдутся ее лидеры - Швеция и Россия, которые и разыграют между собой первое место
Авто
В бесключевом доступе нашли смертельную угрозу Популярная в настоящее время технология запуска двигателя иногда приводит к трагическим последствиям
Hi-Tech
Курс биткоина: появился страшный прогноз Прогноз прозвучал на Consensus 2018.
Кино
Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер, которая играла девушку супергероя, ушла из жизни в возрасте 69 лет
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь