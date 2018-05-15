Мошенник выманил у жительницы Могилева почти $17 тыс. через соцсети

«В переписке, которая длилась почти год, он признавался в любви, обещал все оставить ради нее и приехать в Могилев. Но для того чтобы приехать, ему нужно было разобраться с бизнесом, для чего нужны были деньги. Мужчина просил перевести деньги с условием, что обязательно их вернет», — рассказали в СК. Женщина неоднократно переводила мошеннику деньги. Общая сумма составила $16,8 тыс.